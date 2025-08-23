بعد تعاقد القادسية الكويتي مع «كهربا» .. الغندور: خطوة مهمة لاستعادة مستواه

علق الإعلامي خالد الغندور علي تعاقد نادي القادسية الكويتي رسميًا مع النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد قابل للتجديد.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ألف مليون مبروك لكهربا الانتقال إلى القادسية الكويتي من أكبر أندية الكويت بطولات وجماهيرية وأتمني إنها تكون خطوة مهمة لاستعادة مستواه المعروف وهيكون مدربه الكابتن الكبير نجم تونس نبيل معلول".



أعلن نادي القادسية الكويتي رسميًا تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليكون أحد أبرز الصفقات التي يعول عليها النادي في تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الكويتي الممتاز.

انضمام كهربا إلى معسكر تركيا



ومن المقرر أن يلتحق كهربا فورًا بمعسكر فريق القادسية المقام حاليًا في تركيا، حيث يخوض الفريق استعداداته الفنية والبدنية لانطلاقة الموسم المقبل، على أمل أن ينسجم اللاعب سريعًا مع زملائه الجدد ويظهر بالمستوى المنتظر منه.

تجربة كهربا الأخيرة في ليبيا

وكان كهربا قد خاض تجربة احترافية في الموسم الماضي ضمن صفوف نادي الاتحاد الليبي، حيث لعب 18 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 أخرى، ليترك بصمة واضحة مع الفريق خلال فترة وجوده.