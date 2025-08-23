نجم القادسية الكويتي ينتقد صفقة كهربا.. خاص

انتقد محمد بنيان، نجم القادسية الكويتي السابق، صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال محمد بنيان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “مثلما سمعنا أن كهربا فسخ عقده مع الاتحاد الليبي بسبب تراجع مستواه وهذا مؤشر غير جيد”.

نجم القادسية الكويتي ينتقد صفقة كهربا

وأضاف: “كهربا لاعب جيد لعب في أندية كبرى مثل الأهلي والزمالك ولكن إذا لم يكن اللاعب الذي قدم مستوى مميز في موسم 2019-2020 فلا نريده”.

واختتم: “نحن نحتاج في القادسية لاعب مميز يخدم على الفريق ومندهش من الأخبار التي تشير إلى انضمام كهربا للقادسية لمدة موسم واحد بعدما ترشح أكثر من لاعب أفضل”.