القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع محمود كهربا

أعلن نادي القادسية الكويتي رسميًا تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليكون أحد أبرز الصفقات التي يعول عليها النادي في تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الكويتي الممتاز.

انضمام كهربا إلى معسكر تركيا



ومن المقرر أن يلتحق كهربا فورًا بمعسكر فريق القادسية المقام حاليًا في تركيا، حيث يخوض الفريق استعداداته الفنية والبدنية لانطلاقة الموسم المقبل، على أمل أن ينسجم اللاعب سريعًا مع زملائه الجدد ويظهر بالمستوى المنتظر منه.

تجربة كهربا الأخيرة في ليبيا

وكان كهربا قد خاض تجربة احترافية في الموسم الماضي ضمن صفوف نادي الاتحاد الليبي، حيث لعب 18 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 أخرى، ليترك بصمة واضحة مع الفريق خلال فترة وجوده.



فسخ التعاقد مع الاتحاد الليبي



ورغم البداية القوية، إلا أن الاتحاد الليبي قرر في نهاية الموسم فسخ تعاقده مع اللاعب، بعد أن كان قد ضمّه في البداية على سبيل الإعارة من النادي الأهلي المصري، قبل أن يُفعل بند شراء عقده بشكل نهائي.

إضافة قوية للقادسية

ويُنتظر أن يشكل انضمام كهربا إضافة قوية لهجوم القادسية الكويتي، نظرًا لخبراته الكبيرة سواء في الدوري المصري أو خلال تجاربه السابقة مع أندية خارجية أبرزها الاتحاد السعودي والاتحاد الليبي، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب المصري في بطولات قارية كبرى.

تطلعات الجماهير

وتأمل جماهير القادسية أن يساهم كهربا في استعادة الفريق لبريقه والمنافسة بقوة على البطولات المحلية في الموسم الجديد، خاصة أن اللاعب يُعرف بسرعته ومهاراته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة



