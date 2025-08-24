10 أضرار يسببها عدم شرب كمية كافية من المياه.. تعرف عليها

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء لديهم استجابة بيولوجية أقوى للإجهاد.

وجد الباحثون أن أولئك الذين اعتادوا على شرب كمية أقل يطلقون مستويات أكبر من هرمون الإجهاد الكورتيزول، على الرغم من أنهم لا يشعرون بالعطش أكثر من الأشخاص الذين يشربون أكثر.

ويقترح الباحثون أن الاحتفاظ بزجاجة ماء قريبة خلال فترات الإجهاد يمكن أن يكون مفيدًا للصحة على المدى الطويل، بحسب وكالة بي إيه مييا البريطانية.

وشملت الدراسة، التي قادها خبراء في جامعة ليفربول جون مورس (إل.جيه.إم.يو)، 16 شخصا شربوا أقل من 1.5 لتر من الماء يوميا، إلى جانب 16 شخصا التزموا بانتظام بالإرشادات اليومية الموصى بها لتناول السوائل.

واستخدم الباحثون إرشادات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (إي.إف.إس.إيه)، التي توصي بأن يشرب الرجال 2.5 لتر من الماء يوميا بينما يجب على النساء شرب لترين.

وفي المملكة المتحدة، يشير دليل “إيتويل” إلى أن البالغين يجب أن يشربوا ما بين ستة وثمانية أكواب من السوائل يوميًا، أي ما يقرب من 5ر1 إلى لترين، وفق دي بي إيه.

ومع ذلك، قد يحتاج الأشخاص إلى شرب مزيد حين يكون الجو حارا، أو إذا كانوا نشطين للغاية، أو إذا كانوا يتعافون من مرض، أو إذا كانوا حوامل أو يرضعن.

إذن، ماذا يحدث لجسمك تحديدًا إذا لم تشرب كمية كافية من الماء؟ إليك 10 أضرار مزعجة قد تواجهها:

أضرار عدم شرب كمية كافية من المياه

طاقة منخفضة

حين الإصابة بالجفاف، قد تلاحظ انخفاضًا حادًا في مستويات طاقتك، إذ يساعد الماء على إبقاء عقلك متيقظًا وجسمك متوازنًا، وفقًا لمراجعة نُشرت عام 2019 في مجلة “المغذيات”، إذا لم تشرب كمية كافية من الماء خلال اليوم، سيزداد شعورك بالخمول بعد الظهر، وقد تشعر بإرهاق شديد يمنعك من مواصلة العمل أو ممارسة التمارين الرياضية المسائية، لذا احتفظ بزجاجة ماء في متناول يدك لتذكيرك بشرب الماء باستمرار طوال اليوم.

الشرود العقلي

يحتاج دماغك إلى الماء، إذ يتكون من حوالي 73% منه، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، وشرب كمية كافية منه يُبقيك متيقظًا، حتى على المدى الطويل.

وقد وجدت المراجعة نفسها لعام 2019 في مجلة “المغذيات” أن الجفاف يؤثر سلبًا على الذاكرة، تُمكّننا الذاكرة العاملة من تذكر المعلومات مؤقتًا، ما يُمكّننا من العمل دون فقدان التركيز، إذا كنت تشعر بالضبابية وتشعر بالشرود الذهني، فتناول بعض الماء وجرّبه.

زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

وفقًا لدراسة نُشرت عام 2020 في مجلة علم الأعصاب السريري، فإن الجفاف قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ويطيل فترة التعافي، في حال الإصابة بها، لذا، للحفاظ على صحة جهازك القلبي الوعائي، انتبه لكمية السوائل التي تشربها، إذا كان لون بولك أصفر داكنًا أو شعرت بالإغماء، فاشرب بعض الماء فورًا.

العصبية وتقلب المزاج

يمكن للجفاف أن يجعلك عصبيًّا أيضًا، تشير مراجعة عام 2019 في مجلة “المغذيات” إلى أن المشاعر، كالغضب والعدوانية والارتباك والاكتئاب والتوتر، تزداد مع جفاف بنسبة 1٪ فقط، لذا، في المرة القادمة التي تشعر فيها بالإحباط أو الانفعال، اشرب كوبًا من الماء وخصص بعض الوقت للتنفس وترطيب جسمك.

الإفراط في تناول الطعام

أحيانًا نخلط بين العطش والجوع، لذا اشرب لترى إن كان ذلك يساعدك على تحديد احتياجات جسمك الحقيقية، إذا استمر شعورك بالجوع بعد ذلك، فتناول الطعام! من المهم الاستماع إلى إشارات جسمك وتزويده بما يحتاجه.

تباطؤ عملية الأيض

الماء ضروري لجميع وظائف الجسم، فحين تعاني من الجفاف، يتباطأ أيضك على نحو طبيعي، ومن ثم تتباطأ مستويات طاقتك، إن الحفاظ على ترطيب جيد للجسم يُمدّه بما يحتاجه ليعمل بكفاءة، ما يُشعرك بأفضل حال.

الصداع

بما أن الدماغ يحتاج إلى الماء، فإن نقصه قد يؤدي إلى الصداع والإرهاق، وفقًا لبحث نُشر عام 2021 في مجلة Current Pain and Headache Reports. لذا، قبل تناول الدواء، اشرب بعض الماء أولًا واسترح. قد يزول ألم الرأس من دون الحاجة إلى أي إجراءات أخرى.

تلف الجلد

تحتاج بشرتنا إلى الماء للحفاظ على صحتها وترطيبها. تشير دراسة نُشرت عام 2019 في مجلة “المغذيات” إلى أن الأشخاص الذين يشربون كمية أكبر من الماء يتمتعون ببشرة أكثر مرونة وأقل جفافًا وخشونة، إذ يؤدي قلة شرب الماء إلى تفاقم آثار الشيخوخة، ويؤدي نقص الماء إلى تشقق الكولاجين، ما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، لهذا السبب، يحتاج الناس إلى منتجات مرطبة ضمن نظام العناية بالبشرة لتكملة استهلاكهم من الماء للحصول على بشرة ناعمة ومرنة.

تمارين أضعف

حين تتعرق، تفقد الإلكتروليتات والماء، لذا من المهم شرب الماء قبل التمرين وأثناءه وبعده لتعويض ما فقدته، وكما أظهرت دراسة نُشرت عام 2021 في مجلة “هيومان كينتكس”، فإن قلة شرب الماء يمكن أن تُقلل من القوة والقدرة على التحمل والطاقة، وبالتالي الأداء، من المهم شرب كمية كافية من الماء قبل التمرين، والاستمرار في شرب الماء أثناءه وبعده.

زيادة الوزن

زيادة الوزن الطفيفة ليست أمرًا يُقلق، مع ذلك، إذا استمرت مع مرور الوقت أو تركزت تحديدًا في منطقة البطن، فقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة، بما في ذلك داء السكري وأمراض القلب وغيرها، وقد يُساعد شرب الماء على إنقاص الوزن، خاصةً إذا كنت تشربه بدلًا من المشروبات السكرية أو غيرها من المشروبات عالية السعرات الحرارية، وفقًا لمراجعة نُشرت عام 2019 في مجلة Nutrición Hospitalaria. يُشعرك الماء بالشبع، لذا يُمكن أن يُساعدك على تقليل الشعور بالجوع بين الوجبات والوجبات الخفيفة، مع أنه لا يُنصح بشرب الماء بديلًا للوجبات.

الخلاصة

الماء ضروري لسير كثير من عمليات الجسم بشكل صحيح، وقد يُحسّن مزاجك أيضًا، إذا لم تكن من مُحبي الماء العادي، جرّب إضافة نكهات إليه باستخدام مُنكهات مثل الخيار، أو النعناع، ​​أو الحمضيات، أو التوت،، أو جرّب صنع مكعبات الثلج المُنكّهة بسهولة، والتي لا تُضيف نكهةً فحسب، بل تُضفي جمالًا على مظهرها.