شرب المياه.. نصائح ذهبية للحفاظ على صحتك من حرارة الجو

قال الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن الفترة الأخيرة هناك ارتفاعات في درجات الحرارة، وأن كل موجة تسلم موجة، وأن الفترة الحالية هي ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء الخروج في الشمس.

تجنب الإصابة بالجلطات

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن تناول المياه بكميات مناسبة في هذه الموجة أمر مطلوب، لتجنب الإصابة بالجلطات.

التعرض للموجات الحارة

ولفت إلى أن التعرض للموجات الحارة، وتناول المشروبات الساخنة، والمنبهات، ينتج عنها مشكلات في الضغط، وبعد ذلك قد يحدث هبوط وإغماء، ولذلك نحذر المواطنين.

وأشار إلى أن الصيف له آثار سلبية كثيرة على أعضاء الجسم، ولذلك نطالب الجميع بعدم الخروج في الحر إلا للضرورة ووضع غطاء على الرأس.