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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منها عدم شرب الماء.. 8 عادات شائعة تجهد كليتك احذرها

10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم
10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم
رنا عصمت

تلعب الكليتان دوراً في تنظيم ضغط الشرايين بما أنها تفرز هرمونات مهمة لهذه الوظيفة، وكذلك في إنتاج الكريات الحمراء التي تنقل عناصر مغذية مهمة والأوكسجين إلى كل الجسم.

اعراض تصيب  الكليتين تتضمن: 

تقيؤ، دوخة، مشاكل تنفسية، فقر دم، تعب، رائحة فم سيئة، حكة جلدية، كمية ولون بول غير طبيعيين، وألم حاد في الجسم.

لا تترددوا خاصة في استشارة طبيب إذا لاحظتم بعض هذه الأعراض حتى تتحنبوا الأمراض الكلوية .

إليكم قائمة ب 10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم ويمكن أن تسبب أضراراً جدية مع مرور الزمن.

1- تأخير الرغبة في التبول :

عندما تناديكم الطبيعة، يجب أن تستجيبوا ! الاحتفاظ بالبول في المثانة عادة سيئة جداً. 

إذا استمرت هذه العادة بشكل متكرر، يمكن أن تزيد ضغط البول في الكليتين وتسبب هكذا قصوراً كلوياً أو سلس بول.

2-عدم شرب الماء بالشكل الكافي :

الكليتان بحاجة إلى الماء بشكل كافٍ لتؤديا وظيفتهما. إذا لم نشرب ما يكفي من الماء، تبدأ السموم بالتراكم في الدم بينما ليس هناك ما يكفي من السوائل لإخراجها عبر الكليتين. تنصح National Kidney Foundation بشرب 12 كوباً من الماء على الأقل يومياً.

3- استهلاك الملح بشكل مفرط :

الملح مهم للجسم، لكن بكميات ضئيلة جداً وباستهلاك محدود. الاستهلاك المفرط للملح يرفع ضغط الدم ويضع الكثير من الضغط على الكليتين. 

4- استخدام الأدوية المسكنة بشكل منتظم :

غالباً ما نأخذ أدوية بسرعة عند أقل ألم، خصوصاً عندما نريد أن نتخلص من ألم لا نستطيع احتماله.

 عندما يظهر الألم، ليس هناك أبسط من ابتلاع حبة للقضاء عليه، لأنه مهما كان الدواء الذي تأخذونه، فإن له آثار جانبية، والكثير من هذه الأدوية يسبب أضراراً كبيرة للكليتين.

5-نظام غذائي عالي البروتينات:

 الاستهلاك المفرط للحم الأحمر ولأطعمة أخرى غنية بالبروتينات يمكن أن يزيد خطر حدوث مشاكل في الكلى. 

6- الاستهلاك المفرط للكحول :

السموم الموجودة في الكحول لا تتلف الكبد فقط، لكنها تصيب الكلى أيضاً. 

7- الاستهلاك المفرط للكافيين:

نحن نستهلك غالباً من الكافيين أكثر مما يحتاجه الجسم البشري هذا يشمل أيضاً كل المشروبات الغازية والصودا، بسبب الاستهلاك المفرط للكافيين، يصل الضغط الشرياني للقمّة وتبدأ الكليتان بالشكوى.

8- تجاهل الالتهابات المتكررة :

تجاهل الالتهابات المتكررة مثل الرشح، الكريب، السعال، التهاب الحنجرة واللوزتين وأشياء أخرى أيضاً يمكن ان يتسبب بأذية كبيرة للكلى.  

10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم اعراض تصيب الكليتين اعراض اواسباب تصيب الكليتين تتضمن

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منها عدم شرب الماء.. 8 عادات شائعة تجهد كليتك احذرها

10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم
10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم
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