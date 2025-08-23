شيكابالا: المواهب قلت خالص في مصر.. واللي معاه فلوس هو اللي بيلعب

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات النجم محمود عبدالرازق شيكابالا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شيكابالا: "الفريق الحالي للزمالك أقوى من الموسم الماضي، لكن بشكل شخصي سأكون سعيدًا لو حققوا المركز الثاني، لأننا في مرحلة بناء فريق".

وأضاف شيكابالا في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2" مع الإعلامي إبراهيم فايق: "مفيش حد شبه عبدالله السعيد في مصر".

وتابع: "الجودة بتقل في مصر خلال الأعوام الماضية، وده بسبب الأشخاص اللي بيقوموا بتدريب اللاعبين الشباب. في كوارث ودفع فلوس للمدربين؛ دلوقتي اللي معاه فلوس هو اللي بيلعب".

وختم قائلاً: "لازم نشوف حل للموضوع ده، المواهب قلت خالص في مصر. ياريت يكون في حل من المسؤولين".