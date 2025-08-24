قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول على حكم سجنهم المؤبد في هذا الموعد
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 5 أشهر
دعاء المولد النبوي 2025 .. لتكفير الذنوب وراحة البال
بنك إتش بي سي سويسرا .. قرار بإغلاق حسابات 1000 ثري بالشرق الأوسط
الكوليرا تفتك بجنوب دارفور .. 158 وفاة وآلاف الإصابات وسط حصار خانق
مصرع فتاة عشرينية في انهيار سقف منزل بالغربية.. والمحافظ يوجّه بإزالة العقار
حتى أزمة المراجيح معرفوش يحلوها.. تامر عبدالحميد يُهاجم مجلس الزمالك ويُطالب برحيله
الراية الحمراء إنذار واضح.. إعلاميون يُطالبون بإغلاق شواطئ العجمي لحماية الأرواح
زوجة أردوغان تحث ميلانيا ترامب على مواجهة نتنياهو
الليجا تشتـ.ـعل | في الثواني الأخيرة.. لمسة «يامال» تمنح برشلونة انتصارًا دراميًا على ليفانتي
حتى أزمة المراجيح معرفوش يحلوها.. تامر عبدالحميد يُهاجم مجلس الزمالك ويُطالب برحيله

رباب الهواري

طالب تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، بضرورة رحيل مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب، مؤكداً أن المجلس عاجز عن إيجاد حلول للأزمات التي يمر بها النادي. 

وأوضح أن الإدارة الحالية لم تستطع حتى حل أزمة المراجيح داخل النادي، فكيف لها أن تواجه القضايا الكبرى.

أزمة أرض أكتوبر وتناقض مواقف الإدارة

وأوضح عبد الحميد أن المجلس استعان مؤخراً برموز الزمالك وبعض اللاعبين القدامى بعد أزمة أرض أكتوبر، رغم أنه كان يهاجمهم قبل فترة قصيرة بسبب الانتقادات الموجهة إلى جون إدوارد. وأضاف: “تمت دعوتي لدعم المجلس لكني رفضت، لأنهم أضاعوا النادي، وما يحدث لا يليق، فما علاقة نجوم الكرة القدامى بقضية مصيرية مثل سحب أرض أكتوبر؟”.

الهجوم على موقفه وتشكيك في انتمائه

وأكد نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية: أنه تعرض للتشكيك في انتمائه للنادي بسبب اعتراضه على أداء المجلس وغضبه من ضياع أرض أكتوبر، مشيراً إلى أنه يملك الكثير من المعلومات والكواليس عن الأزمات الداخلية، رافضاً اتهام الأهلي بالتدخل في مشاكل الزمالك، واعتبر ذلك مجرد شماعة.

الثقة في الدولة وأهمية الحوار

وشدد عبد الحميد على ثقته في مسؤولي الدولة لإيجاد الحلول التي تخدم مصلحة الزمالك وجماهيره، لافتاً إلى أن لغة الحوار يجب أن تكون راقية وألا يتم إحراج أصحاب القرار.

رموز قادرة على قيادة الزمالك

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يضم شخصيات ورموزاً قادرة على إدارته بنجاح مثل المهندس خالد عبد العزيز، والدكتور سيد مشعل، والمستشار مرتضى منصور، والمستشار أحمد جلال إبراهيم، وغيرهم. ووجّه رسالة لجماهير النادي قائلاً: “الله يكون في عونكم”.


 

