كشف شهود العيان مفاجأة في حادث غرق طلاب ابو تلات في محافظة الإسكندرية، والذي أودى بحياة 6 فتيات فيما أصيب 24 آخرون.

حادث غرق ابو تلات

وأكد الشهود في حادث غرق ابو تلات، أن أول فتاة بادرت بالنزول إلى البحر لا تزال على قيد الحياة، رغم تحذيرات من منعها من النزول.

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

وأوضح الشهود أن الفتاة كانت السبب الرئيسي في تطور الموقف، بعدما جرفتها الأمواج إلى عمق المياه، ما دفع الآخرين إلى الإسراع لإنقاذها، لينتهي الأمر بغرق عدد كبير من الفتيات.

غرق طلاب ابو تلات

ويزيد البحث عن تفاصيل حادث غرق ابو تلات، وكذلك غرق طلاب ابو تلات، حيث شهدت مدينة الإسكندرية صباح اليوم السبت حادثًا مأساويًا بعد غرق 6 طلاب وإصابة 24 آخرين خلال رحلة بحرية تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية، وذلك أثناء وجودهم على شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي غربي المحافظة.

تفاصيل حادث غرق أبو تلات

تلقت النجدة بلاغًا يفيد بغرق مجموعة من الطلاب خلال رحلة جماعية، وسرعان ما تحركت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

موضوعات متعلقة:





وأكدت وزارة الصحة أن هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية العاجلة والطوارئ دفعا بـ16 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لضمان سرعة نقل المصابين.

غرق طلاب ابو تلات

أوضحت وزارة الصحة أنه جرى إسعاف 3 مصابين في موقع الحادث مباشرة، فيما نُقل 13 مصابًا إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 آخرين إلى مستشفى العامرية العام.

وتم التعامل مع الحالات وفق بروتوكولات علاج حالات الاختناق الناتجة عن الغرق، بينما استقرت معظم الإصابات عدا 3 حالات وضعت تحت الرعاية المركزة.

أسماء ضحايا حادث غرق ابو تلات

ونقلت سيارات الإسعاف 6 حالات وفاة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام وهم "حبيبة السيد بخيت"، و"نور ممدوح"، و"سلمى عصام"، و"فارس ياسر"، و"يسا ساويرس"، فضلًا عن جثة لمجهول الهوية، تراوح عماه بين 16 إلى 17 سنة.

وجاءت قائمة المصابات، وهن ملك سامي عبد المولى (17 عامًا)، ياسمين فوزي عطية (17 عامًا)، دنيا عبد الجليل يوسف (16 عامًا)، سمر فراج عبد الفتاح (18 عامًا)، ندى ياسر السيد (17 عامًا)، ملك عهد وائل (16 عامًا)، أمنية جمال فتحي (15 عامًا)، وهدى علاء محمود (16 عامًا)، بسمة ممدوح محمود (20 عامًا)، خديجة عاطف عبد (17 عامًا)، سارة فتحي (19 عامًا)، حبيبة عزت (16 عامًا)، يمنى طلعت (17 عامًا)، نورهان علاء عبد الحميد (18 عامًا).

الأمواج المفاجئة وراء الكارثة

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أكدت أن الحادث وقع بسبب اضطراب مفاجئ في حركة الأمواج وارتفاعها بشكل غير متوقع، ما استدعى رفع الرايات الحمراء في جميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي، كإشارة إلى منع نزول البحر حفاظًا على سلامة المواطنين.

حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية

بينما شدد العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، شدد على أن نزول البحر كان محظورًا صباح اليوم بعد تعميم الرايات الحمراء، مشيرًا إلى أن الشواطئ مفتوحة فقط للجلوس على الرمال دون السباحة، وطالب المصطافين بالانصياع التام لتعليمات رجال الإنقاذ، خاصة في ظل تقلبات البحر غير المتوقعة.

تحرك عاجل من المحافظة

أما الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، فأعلن متابعته الدقيقة للحادث وتطورات الحالة الصحية للمصابين، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومؤكدًا أن المحافظة تعمل بتنسيق كامل مع كافة الأجهزة المعنية لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للناجين.

الإسعاف تحرك بسرعة

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات الطبية واللوجستية، ومواصلة المتابعة الدقيقة للحالات المصابة.

فيما أشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن متوسط زمن وصول سيارات الإسعاف لمكان الحادث تراوح بين 8 و14 دقيقة فقط، ما ساعد في إنقاذ العديد من الأرواح.

أكدت وزارة الصحة أيضًا وجود فرق دعم نفسي لمساندة المصابين وذوي الضحايا، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع أهالي الطلاب لإبلاغهم بكافة التفاصيل.

وزارة التضامن تعلق على حادث غرق ابو تلات

بينما أبدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي بالغ حزنها، ووجهت بسرعة التدخل من خلال فرق الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم النفسي والإغاثي للأسر المنكوبة.

وفي الختام شددت محافظة الإسكندرية على ضرورة التزام المواطنين والمصطافين بتعليمات السلامة على الشواطئ، وخاصة خلال الرحلات الجماعية ، لتجنب وقوع أي كارثة مماثلة.