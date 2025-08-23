قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

موقف مشرف.. لماذا يغيب كوكا عن أول مباراة له في الدوري السعودي؟

كوكا
كوكا
أحمد أيمن

يغيب أحمد حسن كوكا، مهاجم الاتفاق السعودي، عن الجولة الأولى لبطولة دوري روشن، أمام فريق الخلود بسبب الإيقاف، رغم أنها المباراة الأولى مع فريقه الجديد.. فما السبب؟

ومن المقرر أن يواجه الاتفاق نظيره الخلود، الخميس المقبل، لحساب الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

الاتفاق يتعاقد مع كوكا

جدير بالذكر أن نادي الاتفاق السعودي، قد أعلن الميركاتو الصيفي الجاري، عن تعاقده مع المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا لمدة موسم واحد وذلك في صفقة انتقال حر.

وأمضى كوكا (32 عاماً) كل مسيرته الاحترافية في أوروبا، إذ لعب في البرتغال مع ريو آفي وبراغا، بالإضافة إلى أولمبياكوس اليوناني، وألانيا سبور التركي بالإضافة إلى لو هافر الفرنسي الذي انتقل له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وسجل معه 3 أهداف في 16 مباراة.

ويهدف الاتفاق من خلال هذه الصفقة إلى تعويض غياب مهاجمه الفرنسي موسى ديمبيلي، الذي سيغيب عن بداية الموسم بسبب إصابة في وتر أكيليس. واعتبرت إدارة النادي أن كوكا يُعد خيارًا مثاليًا لتدعيم الخط الهجومي، بفضل خبرته الدولية الواسعة وتكلفته المالية المحدودة.

ولعب كوكا 31 مباراة مع منتخب مصر منذ 2013، سجل خلالها 4 أهداف.

كوكا مع لوهافر الفرنسي

كوكا قد أنهى مؤخرًا تجربته مع نادي لوهافر الفرنسي، التي بدأت في يناير الماضي، حيث شارك في 16 مباراة وسجل 3 أهداف، من بينها هدف حاسم من ركلة جزاء في شباك لانس، ساهم في بقاء الفريق ضمن دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وأصدر نادي لوهافر بيانًا رسميًا سابقًا، أعلن فيه نهاية عقد اللاعب، معبرًا عن شكره وتقديره لما قدمه خلال فترة تواجده القصيرة مع الفريق، ومشيدًا بدوره في تحقيق الأهداف الرياضية المنشودة.

سبب إيقاف كوكا

بحسب ما ذكرت صحيفة «اليوم» السعودية، فإن نادي الاتفاق سيفتقد عددًا من لاعبيه، خلال مواجهة الخلود المقبلة، منهم أحمد حسن كوكا.

وأوضحت الصحيفة أن كوكا لن يتواجد في مباراة الخلود، بالجولة الأولى من الدوري السعودي، بسبب الإيقاف.

وكان كوكا قد تعرض للإيقاف، خلال مشاركته مع فريقه السابق، لوهافر، بالدوري الفرنسي، الموسم الماضي، لمدة 4 مباريات في الموسم الجديد.

يأتي هذا بعد قيام كوكا بتغطية شعار «المثلية»، خلال مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، التي يتم خلالها إطلاق حملة للدعم.

كوكا أحمد حسن كوكا سبب إيقاف كوكا الدوري السعودي نادي الاتفاق

