كوكا ينهي اتفاقه مع الأهلي لتجديد عقده خمس مواسم

قال الإعلامي جمال الغندور،إن أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، اُبلغ مسؤولي القلعة الحمراء، بموافقته على التجديد لمدة خمس مواسم مع الفريق بعد فشل انتقاله إلى قاسم باشا التركي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" كوكا رفض الضغط على الأهلي في قصة الرحيل خاصًة بعد رجوع فريق قاسم باشا في اتفاقه مع الأهلي".

وأضاف:" الاتفاق كان على دفع النادي التركي 800 ألف دولار و20% من إعادة البيع وامتيازات على أن يكون دفع المبلغ على قسطين، ولكن الأهلي تفاجأ بتغير النادي التركي للاتفاق وطلب الدفع على أربع أقساط على سنة ونصف تقريبًا وهو ما رفضه الأهلي".