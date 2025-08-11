الزمالك كلمة السر.. أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن كوكا

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب أحمد نبيل كوكا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"خاص.. أحد وكلاء اللاعبين عرض على أحمد نبيل كوكا الانضمام للزمالك الموسم المقبل مجانا".

وأكمل أحمد حسن :"كوكا رفض وأكد أن أولويته الاحتراف الخارجي أو تجديد عقده مع الأهلي".

وكان قد قال الإعلامي جمال الغندور،إن أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، اُبلغ مسؤولي القلعة الحمراء، بموافقته على التجديد لمدة خمس مواسم مع الفريق بعد فشل انتقاله إلى قاسم باشا التركي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" كوكا رفض الضغط على الأهلي في قصة الرحيل خاصًة بعد رجوع فريق قاسم باشا في اتفاقه مع الأهلي".

وأضاف:" الاتفاق كان على دفع النادي التركي 800 ألف دولار و20% من إعادة البيع وامتيازات على أن يكون دفع المبلغ على قسطين، ولكن الأهلي تفاجأ بتغير النادي التركي للاتفاق وطلب الدفع على أربع أقساط على سنة ونصف تقريبًا وهو ما رفضه الأهلي".