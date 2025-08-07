شوبير يكشف موقف كوكا عقب فشل رحيله عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كواليس موقف لاعب الأهلي أحمد نبيل كوكا، بعد تعثر مفاوضات انتقاله إلى نادي قاسم باشا التركي.

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية أن النادي الأهلي كان قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع قاسم باشا بشأن انتقال كوكا يتضمن حصول النادي على دفعة أولى من قيمة الصفقة في شهر أغسطس الجاري، على أن تسدد الدفعة الثانية في يناير أو فبراير المقبلين، نظرًا لأن القيمة المالية للصفقة ليست كبيرة نسبيًا

وأضاف “كوكا لاعب دولي، وكانت هناك نية قوية لإتمام الصفقة، لكن فجأة أبلغ مسؤولو قاسم باشا إدارة الأهلي برغبتهم في تقسيط قيمة الصفقة على عامين، وهو ما رفضه الأهلي بشكل قاطع، معتبرًا أن ذلك لا يتناسب مع طبيعة الاتفاق السابق”

وأشار شوبير إلى أن تراجع قاسم باشا عن شروط السداد دفع الأهلي إلى إغلاق الملف والانسحاب من الصفقة، مؤكدًا أن اللاعب أصبح الآن قريبًا جدًا من تجديد تعاقده مع الأهلي خلال 48 ساعة، وذلك وفقا لما أكده وكيل أعمال كوكا.