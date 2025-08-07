أبرز مباريات اليوم الخميس 7-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 7-8-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام في إطار إستعدادات الفريقين للموسم الجديد

مواعيد مباريات ودية للأندية





بايرن ميونخ X توتنهام – 7 مساء



النصر X ريو أفي – 10 مساء

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي



سي إف آر كلوج X سبورتينج براجا – 8.30 مساء

باوك سالونيكا X كريستا سانت أندرا – 8.30 مساء

باناثينايكوس X شاختار دونيتسك – 9 مساء

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي



ألكمار X إف سي فوديز – 9 مساء

أندرلخت X إف سي شيريف – 9 مساء

رابيد فيينا X دندي يونايتد – 10 مساء