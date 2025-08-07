أبرز مباريات اليوم الخميس 7-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 7-8-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام في إطار إستعدادات الفريقين للموسم الجديد
مواعيد مباريات ودية للأندية
بايرن ميونخ X توتنهام – 7 مساء
النصر X ريو أفي – 10 مساء
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
سي إف آر كلوج X سبورتينج براجا – 8.30 مساء
باوك سالونيكا X كريستا سانت أندرا – 8.30 مساء
باناثينايكوس X شاختار دونيتسك – 9 مساء
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي
ألكمار X إف سي فوديز – 9 مساء
أندرلخت X إف سي شيريف – 9 مساء
رابيد فيينا X دندي يونايتد – 10 مساء