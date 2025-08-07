قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
204761 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من السبت القادم
استشهاد سوري وجرح آخرين في غارات لجيش الاحتلال علي جنوب لبنان
وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الخميس وحتي الآن
في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"
شاهد| مصر تنجز مشروعًا ضخمًا لتأمين الغاز في صيف 2025.. وهذه جهود الدولة لاستقدام سفن «إعادة التغييز»
فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعى ينجح في استخراج سيخ حديدي من جسد عامل..شاهد
قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة
كينيدي يشعل الجدل .. الولايات المتحدة توقف تمويل تطوير لقاحات كورونا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر
هل يلزم الزوج تنفيذ شرط الطلاق بعد الإنجاب؟.. د. عطية لاشين يوضح الحكم
رياضة

خالد الغندور يسخر من هؤلاء اللاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري

سارة عبد الله

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بعد غلق باب القيد للانتقالات الصيفية وبدء بطولة الدوري الممتاز في موسمه الجديد.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “أنا منتظر الدوري عايز أشوف اللاعب اللي بيحصل على ١٢٠ مليون هيعمل ايه واللاعب اللي  هيحصل علي ١٨ مليون جنيه هيعمل ايه واللاعب اللي هيحصل علي ٣٠ مليون هيعمل ايه وما  هو الفارق بيه هولاء اللاعبين في الملعب”.

تقديم موعد انطلاق الدوري الجديد

قررت رابطة الأندية المحترفة تقديم موعد انطلاق الدوري المصري لموسم 2025-2026، من يوم 15 أغسطس إلى 8 أغسطس، أي قبل أسبوع كامل، بهدف إتاحة الفرصة أمام اللاعبين لخوض أربع جولات مع أنديتهم، قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

توجه نحو الانضباط والمواكبة الأوروبية

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تلتزم فيها الرابطة بموعد مبكر لانطلاق الدوري، في محاولة جادة لمواكبة جدول الدوريات الأوروبية الكبرى التي تنطلق غالبًا في أغسطس، وذلك بعد سنوات من التذبذب في مواعيد انطلاق وختام الموسم الكروي المصري.

خالد الغندور بطولة الدوري الممتاز غلق باب القيد

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

حالة الطقس

تصل لـ 45 مئوية.. عودة الموجة الحارة خلال أيام

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

السكة الحديد تنظم ندوة توعوية لتعزيز السلامة المهنية والانضباط للعاملين

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

