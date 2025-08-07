خالد الغندور يسخر من هؤلاء اللاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بعد غلق باب القيد للانتقالات الصيفية وبدء بطولة الدوري الممتاز في موسمه الجديد.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “أنا منتظر الدوري عايز أشوف اللاعب اللي بيحصل على ١٢٠ مليون هيعمل ايه واللاعب اللي هيحصل علي ١٨ مليون جنيه هيعمل ايه واللاعب اللي هيحصل علي ٣٠ مليون هيعمل ايه وما هو الفارق بيه هولاء اللاعبين في الملعب”.

تقديم موعد انطلاق الدوري الجديد

قررت رابطة الأندية المحترفة تقديم موعد انطلاق الدوري المصري لموسم 2025-2026، من يوم 15 أغسطس إلى 8 أغسطس، أي قبل أسبوع كامل، بهدف إتاحة الفرصة أمام اللاعبين لخوض أربع جولات مع أنديتهم، قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

توجه نحو الانضباط والمواكبة الأوروبية

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تلتزم فيها الرابطة بموعد مبكر لانطلاق الدوري، في محاولة جادة لمواكبة جدول الدوريات الأوروبية الكبرى التي تنطلق غالبًا في أغسطس، وذلك بعد سنوات من التذبذب في مواعيد انطلاق وختام الموسم الكروي المصري.