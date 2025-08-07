رسميا.. إغلاق باب القيد الصيفي استعدادًا لموسم 2025-2026

أغلق الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا باب القيد الصيفي لأندية الدوري المصري الممتاز، مع انتهاء المهلة المحددة في منتصف ليل 6 أغسطس 2025.

وخلال هذه الفترة، حرصت الأندية على تدعيم صفوفها بأفضل الصفقات الممكنة، استعدادًا لانطلاق موسم يتوقع أن يكون مثيرًا، خاصة مع مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.



فترة القيد الصيفي والشتوي

بدأت الفترة الأولى من القيد الصيفي يوم 2 يونيو الماضي، وامتدت حتى 6 أغسطس، حيث كانت مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وإدراجهم في القوائم الرسمية للأندية.

أما فترة القيد الثانية، وهي الشتوية، فقد تم تحديدها خلال بداية العام الجديد، حيث تنطلق من 1 يناير حتى 12 فبراير 2026، وتمنح الأندية فرصة لتعديل قوائمها عبر ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر.

تقديم موعد انطلاق الدوري الجديد

قررت رابطة الأندية المحترفة تقديم موعد انطلاق الدوري المصري لموسم 2025-2026، من يوم 15 أغسطس إلى 8 أغسطس، أي قبل أسبوع كامل، بهدف إتاحة الفرصة أمام اللاعبين لخوض أربع جولات مع أنديتهم، قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

توجه نحو الانضباط والمواكبة الأوروبية

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تلتزم فيها الرابطة بموعد مبكر لانطلاق الدوري، في محاولة جادة لمواكبة جدول الدوريات الأوروبية الكبرى التي تنطلق غالبًا في أغسطس، وذلك بعد سنوات من التذبذب في مواعيد انطلاق وختام الموسم الكروي المصري.



