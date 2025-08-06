إصدار رخص الأندية للمشاركات الأفريقية وفقًا لقواعد الكاف

في إطار التزامه بتطبيق لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم رخص الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية لموسم 2025/2026، وذلك استنادًا إلى معايير الكاف الخاصة بمنح التراخيص، والتي حددت يوم 6 أغسطس موعدًا نهائيًا للانتهاء من إجراءات إصدار الرخص.

وفي هذا السياق، أعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، عن دعمه الكامل للأندية الأربعة: الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري، في مشوارهم الإفريقي، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق مزيد من الإنجازات التي ترفع راية الكرة المصرية.