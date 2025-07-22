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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد المصري للكيانات الشبابية يطلق فعاليات برنامج "سفراء الاتصالات"

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
القسم الرياضي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اطلاق فعاليات الدفعة الثانية من برنامج "سفراء الاتصالات"، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة المركزية لتنمية النشء، والاتحاد المصري للكيانات الشبابية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمشاركة 150 من شباب الكيانات الشبابية، والنشء أعضاء اندية العلوم والذكاء الاصطناعي، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.


حضر اللقاء وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والمهندس محمد إبراهيم – رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي ومستشار وزير الاتصالات، اللواء محمد الحماحمي كبير خبراء المركز القومي للاتصالات، والمهندس أحمد مهران مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،  لمياء ابوالعز  مدير إدارة بالاتصال السياسى، الدكتور فاضل ديغم كبير خبراء الجهاز القومي ورئيس لجنة المدن الذكية بالاتحاد الدولي للاتصالات، ماهي عيسوي مدير إدارة التوعية  والتحول بشركة فودافون، ولفيف من فريق العمل، وعدد من الخبراء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الوطنية لتأهيل شباب مصر بالمهارات اللازمة لعصر الثورة الرقمية، وبرنامج "سفراء الاتصالات" نموذج يُحتذى به في هذا الإطار، مشيراً إلى أن إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد على نجاح التجربة واستمرارها كأداة عملية لنقل المعرفة وبناء كوادر شبابية متميزة.

وأشار وزير الشباب والرياضة أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، والبرامج التوعوية والتدريبية مثل هذا البرنامج تُترجم توجهات الدولة في تمكين شبابها، مثمناً دور الاتحاد في تنفيذ مبادرات فاعلة على أرض الواقع تصل إلى الشباب في مختلف المحافظات، وتُعزز من وعيهم الرقمي والمعرفي.

واختتم وزير الشباب قائلا:"نُعوّل على شباب البرنامج ليكونوا رسل معرفة في مجتمعاتهم المحلية، قادرين على نقل الخبرات الرقمية والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي للدولة المصرية".

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الشباب والنشء في مجال الأمن السيبراني والوعي الرقمي، في ظل تسارع التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة، ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاور التوعوية والتثقيفية الهامة، أبرزها"رفع الوعي بمخاطر التهديدات السيبرانية وكيفية الوقاية منها، آليات التصدي للابتزاز الإلكتروني وسبل التعامل معه قانونياً".

كما يتضمن محاور" التعامل الآمن مع الألعاب الإلكترونية والمواقع التفاعلية، وخاصة المرتبطة بالمقامرة الرقمية، فهم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، ودوره في مستقبل الوظائف والتواصل الإنساني، تعزيز القيم الأخلاقية الرقمية في الاستخدام اليومي للإنترنت ومنصات التواصل، الإرشاد حول حماية الخصوصية الرقمية وتأمين البيانات الشخصية".

ومن المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج في عدد من المحافظات خلال الفترة القادمة، ضمن استراتيجية الاتحاد المصري للكيانات الشبابية لنشر التوعية الرقمية والوصول إلى أكبر عدد من الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في بناء الإنسان وتعزيز قدراته في العصر الرقمي.
 

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