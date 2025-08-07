شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس

وجه محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، رسالة نارية لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بشأن تجاوزات مصطفى يونس، نجم القلعة الحمراء الأسبق.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "تجاوزات مصطفى يونس، ضد محمود الخطيب، ومجلس إدارة الأهلي، غير طبيعية لأن أنا شوفت بعيني وأنا عندي 13 سنة في ناشئي الأهلي، العلاقة القوية التي كانت تجمع مصطفى يونس مع الخطيب ومصطفى عبده ومختار مختار".

وأضاف: "يصعب عليا أشرف مصطفى يونس، بالطريقة دي، ياكابتن مصطفى، إنت كابتن النادي الأهلي، دي مش هزار".

وتابع: “أنا بلوم على مجلس إدارة الأهلي في نقطة، الكابتن مصطفي، باين جدًا أنه معبي، ما تكتفي شر الكلام ده كله، وشغل مصطفى يونس، في النادي الأهلي”.

وواصل: “مصطفى يونس، بقاله 3 سنين زعلان ومضايق وبيقول (أنا فين دوري)، في ناس سكتت وبعدت، هو صعبت عليه نفسه لأنك انت هو يا خطيب عشرة سنين”.