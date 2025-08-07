رضا سليم يحصل على 150 ألف دولار من الأهلي خلال الإعارة للجيش الملكي

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي بشكل رسمي عن تعاقده مع رضا سليم، جناح النادي الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.









تفاصيل الصفقة: الأهلي يتحمل جزءًا من راتب اللاعب

أكد الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار، أن النادي الأهلي سيتحمل مبلغ 150 ألف دولار فقط من راتب رضا سليم خلال فترة الإعارة، نافيًا كل ما تردد عن وجود مبالغ مالية إضافية سيدفعها الأهلي كجزء من الصفقة أو مقابل الإعارة.

رضا سليم خارج حسابات الأهلي بسبب الأجانب



أوضح هشام أن أحد الأسباب الرئيسية وراء إعارة رضا سليم هو اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي للموسم الجديد، مما جعل من الصعب قيد اللاعب ضمن القائمة الرسمية للفريق، في ظل وجود أسماء أجنبية مميزة سبقته في الترتيب الفني.

حل نهائي لأزمة رضا سليم داخل الأهلي

وأشار الإعلامي إلى أن إعارة سليم جاءت كـ”حل نهائي” لأزمته داخل القلعة الحمراء، بعد فترة من الجدل حول مصيره، خصوصًا مع قلة مشاركاته منذ انضمامه من الجيش الملكي في الموسم الماضي. وأكد أن اللاعب سيحصل على فرصة للمشاركة بشكل أكبر مع فريقه الجديد في الدوري المغربي.

صفقة إعارة دون تعقيدات مالية إضافية



اختتم هشام حديثه بالتأكيد على أن الصفقة تمت بشكل سليم دون أي تعقيدات مالية إضافية، وتهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على استمرارية اللاعب وتطوير مستواه تمهيدًا لعودته أو بيعه النهائي لاحقًا، في حال لم يتم فتح باب القيد الأجنبي في الأهلي.



