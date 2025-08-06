كشف الإعلامي أحمد حسن نقلاً عن مصدر في الأهلي تفاصيل جديدة بشأن رضا سليم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال مصدر في الأهلي: "سنتحمل ٣٠٪؜ من راتب رضا سليم في الجيش الملكي.. واللاعب فضل العرض المغربي عن عرض سيراميكا كليوباترا".



شهد موسم الانتقالات الصيفية منافسة قوية بين أندية الدوري المصري لضم أفضل العناصر زالصفقات الجديد استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 -2026.

موعد غلق القيد الصيفي لأندية الدوري المصري

ومن المقرر غلق باب الانتقالات الصيفية اليوم الأربعاء، 6 أغسطس 2025 في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وتتجه الأنظار نحو ملفات حاسمة في أندية القمة بشأن اللاعبين الراحلين أو الصفقات الجديدة التي تنتظر الرتوش الأخيرة لإتمامها بشكل رسمي.

أزمة أجانب الأهلي

وفي الساعات القادمة، يسعى الأهلي لغلق ملف رضا سليم، لاعب الفريق، بشكل نهائي ورحيله للإعارة لأي فريق، حيث تلقى اللاعب عددا من العروض المغربية بجانب عرض خليجي وعرضين من الدوري المصري.