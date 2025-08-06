تفاصيل اليوم الأخير العاصف قبل غلق باب القيد بالأهلي

كان اليوم عاصفا داخل النادي الأهلي، حيث بدأ بإنهاء إجراءات اعارة رضا سليم الي الجيش الملكي المغربي لمدة موسم وتنازل مسئولي الفريق الأحمر عن قيمة الصفقة للاعب ، حيث سيحصل رضا سليم علي 550 الف دولار بمن فيها مستحقات الأهلي، كما أغلق أحمد نبيل كوكا ملف رحيلة الي قاسم باشا التركي بعد ان تمسك كل نادي بطريقة دفع قيمة الصفقة والمقدرة ب700 الف دولار حيث يرغب الاهلي في دفعها علي دفعتين الأول من سبتمبر والأخير في يناير بينما يريد قاسم باشا دعها علي عام كامل.

كما شهد اليوم اعارة يوسف عفيفي لاعب فريق الشباب الي المقاولون العرب ورحيل أحمد حيد الي غزل المحلة مع وجود بند في تعاقده يسمح للاهلي اعادته بعد الموسم الأول مع دفع مبلغ مالي معين، وكذلك ارسل الاهلي أيميل جديد لكولومبوس كرو الأمريكي يطلب فيه مستحقاته من قيمة صفقة إنتقال الفلسطيني وسام أبوعلي .

وأكد النادي الأمريكي في رده علي الأيميل الأول ان اللاعب بالفعل إجتاز الكشف الطبي ولكنه حتي الأن موجود في مصر ولم يستخرج تأشيرة السفر للدخول والتواجد وبعدها سيتم تحويل مستحقات الأهلي.