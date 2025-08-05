رضا سليم يقترب بشدة من الانضمام على سبيل الإعارة إلى الجيش الملكي المغربي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط نقلًا عن تقارير مغربية انضمام نجم النادي الأهلي رضا سليم الي الجيش الملكي المغربي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقالت التقارير المغربية: رضا سليم يقترب بشدة من الإنضمام على سبيل الإعارة إلى الجيش الملكي المغربي.

شهدت الساعات الماضية بالأهلي إجتماعات مكثفة لحسم اعارة رضا سليم جناح الفريق الأول لكرة القدم.



وتلقي اللاعب أكثر من عرض ولكنه ترك مسئولي الأهلي الامر للاعب لحسم موقفه والإختيار والمفاضلة ما بين العرضين حيث انه من المرجح أن يتحمل الأهلي جزء من راتب رضا سليم.

فيما تبقي الازمة الكبري تتمثل أحمد عبدالقادر جناح الفريق الذي يعد صداعا بكل ما تحملة الكلمة من معني نظرا لرفضة كافة العروض التي وصلت الية ووافق عليها النادي .



وشهدت الساعات الماضية دخول زد طرفا في المفاوضات لضم عبدالقادر بناء علي رغبة من محمد شوقي المدير الفني في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين الناديين.