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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن الثنائي الأساسي المرشح لقيادة دفاع الأهلي خلال الموسم الجديد

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن الثنائي الأقرب للمشاركة أساسيًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمباريات الموسم الجديد، بعد تجربة أكثر من لاعب في المباريات الودية الأخيرة.


وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية TeN":

نال ياسين مرعي مدافع الأهلي، إشادة كبيرة من جانب الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريفيرو بعد ظهوره بشكل مميز في لقاء بتروجت الودي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.


وأضاف: ريفيرو يرغب في تكوين ثنائية بين ياسر إبراهيم وياسين مرعي، حيث يضع هذا الثنائي في ترتيب أفضل من أحمد رمضان بيكهام وأشرف داري ومصطفى العش، بعد تألقهما في المباريات الودية.

وتابع: ريفيرو يعمل على الحديث بشكل مستمر مع ياسين مرعي ومطالبته بالتحرر من الضغوطات واللعب بشخصيته القوية بدون خوف حتى يظهر بشكل مميز في المباريات القارية التي سيخوضها الفريق بالموسم الجديد في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ريبيرو النادي الأهلي تشكيل الأهلي

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