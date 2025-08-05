نجم الأهلي السابق: صفقات المارد الأحمر الأفضل بين الأندية.. ومحمد شريف قادر على تعويض وسام

علّق أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق على الصفقات الجديدة التي أبرمها مجلس إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان الأهلي قد تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع محمود حسن تريزيجيه قادمًا من الريان القطري وأحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك السابق، والدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري، وياسين مرعي مدافع فاركو، وثنائي سيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري، ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي، ومحمد احمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، بالإضافة إلى تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى العش مدافع زد.

وقال أسامة عرابي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN":

الأهلي أبرم العديد من الصفقات المميزة، وهو الأنشط بين جميع أندية الدوري هذا الموسم في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث استطاع تعويض جميع الراحلين، وعلى رأسهم محمد شريف الذي يمكنه سد الثغرة التي تركها الفلسطيني وسام أبو علي برحيله إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وأضاف: الأهلي نجح في تدعيم دفاعه بضم ياسين مرعي مدافع فاركو، وأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا، وكذلك تفعيل بند شراء عقد مصطفى العش، وذلك لتعويض رحيل رامي ربيعة إلى العين الإماراتي، بالإضافة إلى محاولة سد العجز الذي تركه محمد عبد المنعم بعد احترافه في نيس الفرنسي.