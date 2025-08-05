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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال: خسارة الأهلي لأي مباراة في الدوري الجديد "كارثة".. وبيراميدز الاختبار الأصعب

رضا عبد العال
رضا عبد العال
القسم الرياضي

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أبرم العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي من المنتظر أن تقدم أوراق اعتمادها بالموسم الجديد بعد الإخفاق في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وودع الأهلي مونديال الأندية من دور المجموعات بعدما أنهى مشواره في البطولة بالمركز الرابع والأخير في المجموعة الأولي التي ضمت إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، حيث حصد نقطتين من التعادل أمام ميامي وبورتو.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :

الأهلي أبرم العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الجاري وأنفق أكثر من جميع الأندية الأخرى، وبالتالي فإن الجمهور الأحمر لن يقبل بخسارة أي مباراة بالموسم المقبل، وبالتحديد في بطولة الدوري الممتاز، فهي البطولة المفضلة للأهلي، وهناك فوارق فنية كبيرة بين الأهلي وجميع أندية الدوري باستثناء بيراميدز ، ولذلك فإن خسارة المارد الأحمر لأي مباراة في الدوري ستكون كارثة بكل المقاييس.

وأضاف: المباراة الوحيدة التي من الممكن أن يخسرها الأهلي هي مباراة بيراميدز ، نظراً لأن الأخير يمتلك أقوى مجموعة من اللاعبين رغم رحيل إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتي إلا أن إدارة النادي نجحت في تعويضه بضم البرازيلي إيفرتون نجم الدوري التشيكي.

رضا عبدالعال الأهلي بيراميدز صفقات الأهلي

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