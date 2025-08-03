عودة مفاوضات الأهلي وسيراميكا كليوباترا حول رضا سليم بعد فشل تسويقه في الخليج.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن عودة مفاوضات الأهلي وسيراميكا كليوباترا حول إعارة رضا سليم.

وكتب أحمد حسن:"خاص.. عودة مفاوضات الأهلي وسيراميكا كليوباترا بشأن إعارة رضا سليم بعد فشل تسويق اللاعب في الخليج".

ودخل محمد يوسف، المدير الرياضى للنادى الأهلى، فى صراع مع الوقت، لإنجاز ملف تسويق الخماسى: رضا سليم وأحمد عبدالقادر وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومصطفى البدرى، قبل إغلاق باب القيد المحلى الأربعاء المقبل.

ويحاول مسئولو الأهلى إنهاء الأزمة قبل غلق باب القيد، وبالتالى سيرحل رضا سليم بصفقة انتقال حر، بخلاف أنه سيحصل على باقى قيمة عقده كاملا.

ويملك الأهلى عرضا من سيراميكا كليوباترا لضم اللاعب على سبيل الإعارة، لكن رضا سليم حتى الآن ينتظر الفريق القطرى الذى استفسر عن ضمه.

وبعيدا عن هذا الملف، تسعى إدارة الأهلى إلى توفير 280 مليون جنيه، لسداد مقدمات عقود الموسم الجديد للاعبى الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن البطولة ستنطلق الجمعة المقبل، لذا كلف محمود الخطيب، رئيس النادى، الإدارة المالية بتوفير المبلغ كاملا لبدء صرف المستحقات قبل بداية الموسم الجديد.