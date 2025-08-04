تطورات مفاجئة في موقف رضا سليم من الاستمرار مع الأهلى

كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن تطورات مفاجئة بشأن موقف رضا سليم من الاستمرار مع الأهلى .

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “السؤال اللي شاغل بال الأهلاوية هو رضا سليم هيروح فين؟، رضا سليم هيمشي لكن فين محدش عارف، هو رضا قال إن وكيله جاي وهيجلس مع مسئولي الأهلي”.

وأضاف شوبير: “رضا صرح أن لديه الكثير من العروض من أندية مصرية، ولكن القرار الجديد إن الأهلي عايز رضا يكمل في القاهرة عشان يكون تحت عين المدرب ريبيرو ويشوفوه خلال الموسم الجديد”.

ويسعي مسئولو النادي الأهلي لإنهاء ملف خروج المغربي رضا سليم جناح الفريق، في ظل عدم حسم ملف رحيله عن النادي، مع صعوبة قيده فى قائمة الفريق