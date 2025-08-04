قبل غلق باب القيد.. الأهلي يحاول التخلص من 3 أزمات والزمالك يترقب صفقتين ورحيل ثلاثي

يتبقى 48 ساعة فقط ويتم غلق باب الانتقالات الصيفية، ويحاول قطبي الكرة المصرية استغلال الوقت المتبقي لإنهاء أزمة اللاعب الراحلين عن الصفوف.

وفي الساعات القادمة يسعى الأهلي لغلق ملف رضا سليم لاعب الفريق بشكل نهائي ورحيل للإعارة لأي فريق حيث تلقى اللاعب عدد من العروض المغربية بجانب عرض خليجي وعرضين من الدوري المصري.

أزمة أجانب الأهلي

ويدرس الاهلي ورضا سليم الخطوة الحاسمة لغلق ملف رحيل اللاعب بعد اكتمال قائمة الأجانب في الفريق.

ويواصل الأهلي محاولاته لرحيل مصطفى مخلوف حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع خروجه على سبيل الإعارة.

أحمد عبدالقادر وفسخ التعاقد

الملف الثالث والأخير داخل الأهلي والمتعلق بإنتقالات اللاعبين يخص أحمد عبدالقادر ، الرافض لكل العروض المقدمة في الفترة الأخيرة ويرغب في فسخ التعاقد مقابل مبلغ مالي لصالح الأحمر وهو ما يرفضه الأحمر.

صفقة الزمالك المرتقبة

أما نادي الزمالك يستعد حاليا للإعلان عن صفقة الفلسطيني عدي الدباغ بعد إتمام التعاقد مع اللاعب ووسط محاولات أخيرة لضم جناح أيمن أجنبي تحت السن أو التعاقد مع أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي.

وشهدت الانتقالات الصيفية محاولات مكثفة من جانب جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك لخروج الثنائي سيف الجزيري وأحمد الجفالي وال48 ساعة القادمة ستكون حاسمة في موقف الثنائي.

كما سيتم حسم ملف أحمد فتوح بعد أزمته الشهيره وخروجه من العسكر وابتعاده عن حسابات يانيك فيريرا المدير الفني للفريق