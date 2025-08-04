مفاجأة فى عرض احتراف لنجم جديد بالأهلي.. اعرف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن ترقب وصول عرضًا احترافيًا للاعب جديد في النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير، عبر تصريحات إذاعية على «أون سبورت إف إم» :"قد يكون هناك عرضًا احترافيًا للاعب جديد في الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي".

وأضاف شوبير :" اليوم هيشهد وصول عرضًا احترافيًا للاعب جديد في الأهلي، وسيتم الإعلان عن تفاصيله، لكن بدون ذكر اسم اللاعب.

وعلق الإعلامي أحمد شوبير ، على أنباء انتقال وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي السابق والمنتقل حديثًا إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، إلى نادي الزمالك.

وقال شوبير ، عبر تصريحات إذاعية على «أون سبورت إف إم»: “إحنا بنعشق الهري، أنا آسف بس هي متتقالش غير كدة، وسام أبوعلي راجع على بيراميدز، لا يا راجل ده راجع على الزمالك، ده رصدوا 10 و12 مليون وهياخد في السنة 3 مليون، إحنا بنتكلم في الدولارات، فـ حاجة صعبة جدًا يعني”.

وأضاف: “هو هيروح بتأشيرة عمل مش تأشيرة سياحة.. كابتن زكي عبدالفتاح وضح لنا، وقال كل فريق له 3 لاعبين استثناء في الدوري الأمريكي، فوق الـ3 مليون دولار، ياخد 10 ياخد 12”.

وتابع: “وتأشيرته تأشيرة عمل في الطريق للاستخراج، خلال أيام ستنتهي ويكون موجود مع الفريق، وميكونش في مشكلة لانتقاله إلى كولومبوس كرو”.

وختم: “هنا النظام على الجميع، والباقي بيكون في لاعيبة بتاخد 100 ألف دولار وأقل كمان، فبالنسبة لقيد وسام أبوعلى، مفيش في مشكلة، لأنه من الـ3 اللي يتم استثنائهم”.