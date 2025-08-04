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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

يستهل النادي الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية أمام مودرن سبورت، مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان الفريق بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو قد أنهى استعداداته للموسم بخوض خمس مباريات ودية، بدأها بمباراتين في معسكر تونس أمام الملعب والبنزرتي، وحقق الفوز في الأولى بنتيجة 4-1، والثانية بنتيجة 5-0. ثم فاز على إنبي 2-0 بعد العودة للقاهرة، واختتم تحضيراته بوديتين أمام منتخب الشباب وبتروجت في يوم واحد، ضمن خطة تجهيز شاملة لجميع اللاعبين.

وحرص ريبيرو على دراسة خصمه في الجولة الأولى، حيث طلب من الجهاز الإداري إعداد تقرير مفصل عن مودرن سبورت، خاصة بعد التغييرات التي طرأت على الفريق مؤخرًا بتعيين مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا والتعاقد مع عدد من الصفقات الجديدة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة الثانية مع فاركو، قبل أن يخوض مواجهات قوية في أول 10 جولات، أبرزها أمام بيراميدز في الجولة الخامسة والزمالك في الجولة التاسعة، وجميعها على استاد القاهرة الدولي.

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

شهد سوق الانتقالات الصيفي نشاطًا مكثفًا من إدارة الأهلي، حيث تعاقد النادي مع عدة صفقات قوية، أبرزها التونسي محمد علي بن رمضان، وعودة النجم محمود حسن تريزيجيه، إضافة إلى المالي أليو يانج، وأحمد مصطفى "زيزو"، ومحمد سيحا حارس المقاولون العرب.

كما ضم الأهلي أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ونجح في شراء مصطفى العش نهائيًا من نادي زد، إضافة إلى التعاقد مع محمد شكري من سيراميكا، وياسين مرعي من فاركو، وعودة محمد شريف في صفقة انتقال حر.

الراحلين عن الأهلي

غادر صفوف الفريق 10 لاعبين حتى الآن، أبرزهم التونسي علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق، بالإضافة إلى رامي ربيعة وحمزة علاء، مع انتهاء إعارة المغربي يحيى عطية الله. كما رحل عمر الساعي إلى المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة، إلى جانب إعارة خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد، وكريم الدبيس إلى سيراميكا.

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