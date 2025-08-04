طلب من ريبيرو قبل مواجهة الأهلي ومودرن سبورت في انطلاقة الدوري

طلب المدير الفني للنادي الأهلي، خوسيه ريبيرو، من الجهاز الإداري للفريق إعداد تقرير شامل عن نادي مودرن سبورت، منافسه في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، وذلك في ظل الغموض المحيط بأسلوب لعب الفريق بعد التغييرات الأخيرة، وعلى رأسها تعيين مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا، والتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الجدد.

ويهدف ريبيرو من هذا التقرير إلى دراسة طريقة لعب مودرن سبورت بدقة، لوضع الخطة المناسبة للمباراة، واختيار التشكيل الأمثل الذي يضمن للأهلي بداية قوية في رحلة الدفاع عن لقبه، وحصد الدرع رقم 46 في تاريخه، بعدما توج باللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وكان الأهلي قد تُوّج بلقب الدوري في النسخة الماضية بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد صراع استمر حتى الجولات الأخيرة.

ويفتتح الفريق الأحمر مشواره في البطولة بمواجهة مودرن سبورت، مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة، ثم يلتقي في الجولة الثانية مع فاركو على نفس الملعب.

ويُنتظر أن يواجه الأهلي عدة اختبارات صعبة في أول 10 جولات من المسابقة، أبرزها مواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة، والزمالك في الجولة التاسعة، وكلتاهما على استاد القاهرة.

وفي إطار الاستعداد للموسم الجديد، عزز الأهلي صفوفه بعدة صفقات مهمة، حيث عاد المهاجم محمد شريف إلى الفريق، إلى جانب التعاقد مع الظهير الأيسر محمد شكري، والمدافع ياسين مرعي.