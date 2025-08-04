الجماهير تترقب الجلاكتيكوس .. مواعيد مباريات الأهلي في أغسطس

يستعد الأهلي لبداية مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري المصري في الموسم الكروي 2025-2026.

ويترقب الأهلي مباراته الإفتتاحيه أمام موردن سبورت يوم السبت الموافق 9 أغسطس.

وتنتظر الجماهير بفارغ الصبر رؤية جلاكتيكوس الأهلي الجديد ، بعد ضم عناصر مميزة مثل زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وبن رمضان في الميركاتو الصيفي الأخيرة.

مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر أغسطس



الأهلي ضد مودرن سبورت - السبت 9 أغسطس - 9 مساء



الأهلي ضد فاركو - الجمعة 15 أغسطس - 9 مساء

الأهلي ضد غزل المحلة - الإثنين 25 أغسطس - 6 مساء

الأهلي ضد بيراميدز - السبت 30 أغسطس - 9 مساء