خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة بشأن لاعب النادي الأهلي رضا سليم .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بنسبة كبيرة رضا سليم إعارة للجيش الملكي مع تحمل الأهلي نسبة كبيرة من راتبه السنوي و الذي يقدر بـ٩٠٠ ألف دولار".



و قد قالت تقارير مغربية: رضا سليم يقترب بشدة من الانضمام على سبيل الإعارة إلى الجيش الملكي المغربي.

شهدت الساعات الماضية بالأهلي اجتماعات مكثفة لحسم إعارة رضا سليم جناح الفريق الأول لكرة القدم.

وتلقي اللاعب أكثر من عرض ولكنه ترك مسئولو الأهلي الأمر للاعب لحسم موقفه والاختيار والمفاضلة ما بين العرضين حيث أنه من المرجح أن يتحمل الأهلي جزءا من راتب رضا سليم.

فيما تبقي الأزمة الكبري تتمثل أحمد عبدالقادر جناح الفريق الذي يعد صداعا بكل ما تحملة الكلمة من معني نظرا لرفضة كافة العروض التي وصلت الية ووافق عليها النادي .

وشهدت الساعات الماضية دخول زد طرفا في المفاوضات لضم عبدالقادر بناء علي رغبة من محمد شوقي المدير الفني في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين الناديين.