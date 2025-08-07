قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي
9 أسباب تؤدي إلى انقطاع الرزق.. تجنب هذه الأعمال فورًا
وفاة رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية في حادث تصادم
اتفاق بين سيول وواشنطن يعفي رقائق كوريا الجنوبية من رسوم جمركية أمريكية ضخمة
بجنيه واحد.. تامر حسني يدعو لتطبيق فكرة جديدة لعلاج الفقراء
في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
أمير مرتضى منصور يعلق على تجربة جون إدوارد في الزمالك.. ماذا قال؟
الشماتة أرخص بطولة.. تعليق مثير من أم خالد بعد شائعة القبض عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دونجا: من الممكن أن نرى حسام عبد المجيد في الأهلي بعد موسمين

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

تحدث تامر عبد الحميد دونجا، نجم نادي الزمالك السابق، عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال تامر عبد الحميد، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "الزمالك كان يسعى في الميركاتو الصيفي، للتعاقد مع لاعبين من نادي بيراميدز ولكن السماوي رفض".

وأضاف دونجا: "صفقة المهدي سليمان قوية وإضافة للأبيض، وأتوقع أن يبدأ بشكل أساسي في تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا".

وتابع: "أحمد ربيع لاعب مميز جدًا وُعرض على الزمالك أثناء تواجده في السكة الحديد قبل انتقاله للبنك الأهلي، وسيكون إضافة قوية لخط وسط الأبيض".

وشدد: "عمرو ناصر مهاجم واعد ومميز وأحمد شريف أيضًا، وكانوا الأفضل في فاركو خلال الموسم الماضي، ومن الصعب الحكم على صفقات الزمالك الأجانب إلا بعد رؤيتهم في الملعب".

وتابع: "محمد إسماعيل إضافة قوية لدفاع نادي الزمالك، وسعيد بتواجده مع الفارس الأبيض".

وتطرق تامر عبد الحميد للحديث عن حسام عبد المجيد وأزمة تجديد تعاقده قائلًا: "من الممكن أن نرى حسام عبد المجيد في النادي الأهلي بعد موسمين، وأتمنى أن يطمئن الجماهير بتجديد تعاقده".

وأردف: "وسام أبو علي أفضل مهاجم في الدوري المصري ولو فشل انتقاله للدوري الأمريكي وعاد للأهلي سيكون إضافة قوية لهجوم الأحمر وسيزيد من قوة الأحمر".

واختتم: "محمد علي بن رمضان صفقة قوية جدا للنادي الأهلي، وإضافة كبيرة للدوري المصري بشكل عام".

الزمالك حسام عبدالمجيد اخبار الزمالك صفقات الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

السوشيال

أمين الفتوى يحذر من تحول الأخلاق لسوق نخاسة على السوشيال

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع بالأزهر

في رحاب الجامع الأزهر.. الأمانة والمسئولية محور ندوة الأسبوع الدعوي التاسع

وزير الأوقاف الأردني

الأزهري يهنئ نظيره الأردني بتجديد الثقة الملكية بتوليه حقيبة الأوقاف

بالصور

طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان

سلطة الباذنجان المقلي
سلطة الباذنجان المقلي
سلطة الباذنجان المقلي

مش بس علاج البطن .. فوائد لا تعرفها عن اليانسون

اليانسون
اليانسون
اليانسون

السترتش ماركس..هل يمكنك التخلص منها؟

السترتش ماركس
السترتش ماركس
السترتش ماركس

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة

بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد