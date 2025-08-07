دونجا: من الممكن أن نرى حسام عبد المجيد في الأهلي بعد موسمين

تحدث تامر عبد الحميد دونجا، نجم نادي الزمالك السابق، عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال تامر عبد الحميد، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "الزمالك كان يسعى في الميركاتو الصيفي، للتعاقد مع لاعبين من نادي بيراميدز ولكن السماوي رفض".

وأضاف دونجا: "صفقة المهدي سليمان قوية وإضافة للأبيض، وأتوقع أن يبدأ بشكل أساسي في تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا".

وتابع: "أحمد ربيع لاعب مميز جدًا وُعرض على الزمالك أثناء تواجده في السكة الحديد قبل انتقاله للبنك الأهلي، وسيكون إضافة قوية لخط وسط الأبيض".

وشدد: "عمرو ناصر مهاجم واعد ومميز وأحمد شريف أيضًا، وكانوا الأفضل في فاركو خلال الموسم الماضي، ومن الصعب الحكم على صفقات الزمالك الأجانب إلا بعد رؤيتهم في الملعب".

وتابع: "محمد إسماعيل إضافة قوية لدفاع نادي الزمالك، وسعيد بتواجده مع الفارس الأبيض".

وتطرق تامر عبد الحميد للحديث عن حسام عبد المجيد وأزمة تجديد تعاقده قائلًا: "من الممكن أن نرى حسام عبد المجيد في النادي الأهلي بعد موسمين، وأتمنى أن يطمئن الجماهير بتجديد تعاقده".

وأردف: "وسام أبو علي أفضل مهاجم في الدوري المصري ولو فشل انتقاله للدوري الأمريكي وعاد للأهلي سيكون إضافة قوية لهجوم الأحمر وسيزيد من قوة الأحمر".

واختتم: "محمد علي بن رمضان صفقة قوية جدا للنادي الأهلي، وإضافة كبيرة للدوري المصري بشكل عام".