أمير مرتضى منصور يعلق على تجربة جون إدوارد في الزمالك.. ماذا قال؟

تحدَثَ أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.



وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج “البريمو” مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية "TeN": "مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لجأ لتعيين حازم إمام وأحمد حسام ميدو في لجنة التخطيط، حتى يتصدرا المشهد أمام الجماهير البيضاء، نظرًا لمكانتهما الكبيرة لدى الجمهور، ثم تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي وتسليم الراية بشكل كامل له، وذلك بسبب حالة التخبط التي يعيشها المجلس منذ توليه المسؤولية".

وأَضاف: “جون إدوارد يمتلك خبرات كبيرة في مجال الإدارة الرياضية، ولذلك أرى أنه اختيار جيد للزمالك وأتمنى نجاح تجربته، رغم أنني لا أعلم شيئًا عن صفقات الأبيض الجديدة”.

