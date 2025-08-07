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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة الحكام تعلن طاقم تحكيم مباراة سيراميكا والزمالك

الزمالك وسيراميكا
الزمالك وسيراميكا
رباب الهواري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مواجهة سيراميكا كليوباترا والزمالك، والمقرر إقامتها مساء الجمعة 8 أغسطس 2025، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، المعروف باسم “دوري نايل”.
 

محمود البنا حكمًا للساحة
 

قررت اللجنة إسناد إدارة المباراة تحكيميًا إلى الحكم الدولي محمود البنا، نظرًا لخبرته الكبيرة في المباريات المحلية والدولية، ولضمان بداية قوية ومُحايدة في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري.

طاقم التحكيم المساعد

وسيتولى أحمد توفيق طلب مهام الحكم المساعد الأول، فيما سيكون طارق مصطفى هو الحكم المساعد الثاني، وذلك لضمان وجود عناصر تحكيمية متميزة على خطوط التماس.

كما تم تعيين وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، لدعم الطاقم من خارج المستطيل الأخضر وضمان التنظيم الفني والإداري للمباراة.
 

تقنية الفيديو VAR في الخدمة

على صعيد غرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR)، اختارت اللجنة الثنائي أحمد الغندور حكم فيديو رئيسي، وهيثم عثمان حكم فيديو مساعد، وذلك في إطار تطبيق التكنولوجيا التحكيمية بشكل دقيق منذ الجولة الأولى للمسابقة.
 

مباراة قوية في بداية الدوري

تُعد المواجهة بين سيراميكا والزمالك من اللقاءات المنتظرة في افتتاح الدوري، خاصة في ظل الصفقات الجديدة والتغييرات الفنية التي طرأت على كلا الفريقين، مما يعزز من أهمية وجود طاقم تحكيمي متمرس لضبط إيقاع المباراة.


 

الزمالك سيراميكا دورى نايل اخبار الزمالك محمود البنا

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