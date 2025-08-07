سيراميكا كليوباترا يعلن رسميا ضم نجم الزمالك السابق

أعلن فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء عن تعاقده رسميًا مع أحمد سمير لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، ضمن تدعيمات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا، صورة لـ أحمد سمير عبر منصة “إكس” وعلق عليها قائلًا: "مهاري، سريع، قناص، رحبوا معنا بأحمد سمير الجناح الطائر الجديد لسيراميكا كليوباترا".

وانضم سمير صاحب الـ30 عاما، إلى فريق سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع طلائع الجيش.

وفي سياق آخر، يفتتح فريق سيراميكا كليوباترا، مبارياته في بطولة الدوري المصري بمواجهة الزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.