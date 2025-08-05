صلاح مصدق ومحمود بنتايج جاهزان لمواجهة سيراميكا كليوباترا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن جاهزية الثنائي المغربي صلاح مصدق ومحمود بنتايج، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن اللاعبين تعافيا تمامًا من الإصابات التي تعرضا لها مؤخرًا، والتي تسببت في غيابهما عن مواجهتي غزل المحلة وبروكسي الوديتين، حيث شاركا بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا تأكد من الجاهزية الفنية والبدنية للثنائي، وأصبحا ضمن الخيارات المتاحة لمباراة الجمعة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها في افتتاح مشوار الفريق بالدوري الممتاز.

ويواصل الزمالك استعداداته المكثفة للموسم الجديد، وسط تركيز من الجهاز الفني على تجهيز جميع العناصر بشكل متكامل للمنافسة على لقب الدوري.