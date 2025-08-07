رسميا.. الزمالك يضم البرازيلي خوان ألفينا لـ4 مواسم

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لمدة أربعة مواسم قادماً من فريق اوليكساندريا الأوكراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع خوان ألفينا بيزيرا على عقود الانتقال لنادي الزمالك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي اوليكساندريا الأوكراني.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من زد والفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.