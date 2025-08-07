قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتدخل العمليات بكرة.. لميس الحديدي تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
النيابة تطلب من البنك المركزي تقريرا مفصلا عن حسابات سوزي الأردنية
نتنياهو يتعهد بتهجير آلاف الفلسطينيين من غزة لإرضاء بن غفير والحفاظ على تماسك حكومته
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بأسوان
مفاجأة.. أرصدة البلوجر قمر الوكالة في البنوك "صفر"
من هو بيتر شراير المشارك في صناعة أودي تي تي؟.. تفاصيل
النيابة تتحرى من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة شاكر محظور
إخلاء سبيل البلوجر قمر الوكالة بكفالة 50 ألف جنيه
أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية
إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة 10 آلاف جنيه
الإعفاء فقط لمن يصنع داخل أمريكا .. ترامب يفرض 100% رسومًا على رقائق التكنولوجيا
حبس وغرامة.. عقوبة استعمال علامة غير مسجلة وفقا لقانون الملكية الفكرية
رياضة

ضياء السيد: نتائج الزمالك في الدوري هي المعيار الحقيقي للتقييم

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن نتائج فريق الزمالك خلال بطولة الدوري المصري ستكون المعيار الحقيقي بالنسبة للجميع في تقييم التجربة الجديدة لفريق الكرة، بعد التدعيمات الأخيرة والتعاقد مع مدير فني، مشيرا إلى أن يانيك فيريرا حضر فترة الاعداد كاملة وخاض العديد من المباريات الودية، وتم تدعيم الفريق بصفقات قوية.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: الزمالك سيخوض 5 مباريات قبل فترة التوقف، وتلك المواجهات ستكون هامة للغاية، وبالتأكيد لابد أن تأخذ الأمور وقتًا من أجل تأقلم اللاعبين الجدد.

وأضاف: الأهلي لديه عدد كبير من اللاعبين في خط الوسط والهجوم وكلهم عناصر مميزة، ولكن خط الدفاع "مقلق إلى حد ما"، والأمر يحتاج لعمل كبير من جانب ريبيرو، ولابد من الاعتماد على الجماعية.

وواصل: لابد من إشراك أحمد عبدالقادر في التدريبات، ولكن صعب دخوله لحسابات المدير الفني للأهلي، خصوصًا وأنه يرغب في الرحيل ويرفض الدخول في منافسة مع زملائه.

وأكمل: أقوى صفقة للنادي الأهلي سيكون محمد علي بن رمضان، وهو من أفضل اللاعبين.

وتابع: التشكيل المتوقع للأهلي، (الشناوي، هاني، ياسر، بيكهام، شكري، ديانج، بن رمضان، أفشة، زيزو، شريف، تريزيجيه)، ولكن هناك لاعبين كثيرين مميزين مثل جراديشار وبن شرقي وغيرهم.

