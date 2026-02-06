قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف في اليابان إلى 42 قتيلا
قبيل المحادثات مع أمريكا.. عراقجي يلتقي البوسعيدي في سلطنة عمان
الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض على قدرات الردع.. والمفاوضات تنحصر في الملف النووي
هل يجب استئذان الزوج قبل صيام قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر يجيب
"حياة كريمة" تواصل حصد الجوائز الدولية بعد فوزها بجائزة دبي
جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»
الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق
شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته
مباحثات بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا.. تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي
«بيوت طلبة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد».. مظلة رعاية تعليمية واجتماعية
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026
أخبار التكنولوجيا| روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا.. أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تؤكد دعمها لإيران في حماية أمنها وسيادتها

الصين
الصين
محمود نوفل


أكد وزارة الخارجية الصينية  دعمها لـإيران في حماية السيادة والأمن والسلامة .

وفي سياق أخر ؛ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً جديداً لمواطنيها في إيران، في أعقاب "قيود النقل، وانقطاع الإنترنت، وخطر الاعتقال"،  وتحث الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة إيران فوراً، وتوصيهم باستخدام المعابر البرية إلى أرمينيا أو تركيا، والتي لا تزال مفتوحة.

ووفقاً للبيان، قد يُعتقل مواطنون أمريكيون من أصل إيراني لمجرد حيازتهم جواز سفر أمريكي، ولا تستطيع الولايات المتحدة ضمان سلامة من يختارون البقاء في البلاد.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة فرانس برس بوصول وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عُمان، لبحث ملفات ذات اهتمام مشترك في إطار محادثات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته مصادر مطلع.

كشف البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لمعرفة مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المسار الدبلوماسي سيكون محور المحادثات المرتقبة بين الجانبين.


وأوضح البيت الأبيض، أن الدبلوماسية ستتصدر أجندة المحادثات المقررة، الجمعة، مع طهران، في وقت أكد فيه مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن ممثلين عن الولايات المتحدة سيجرون مباحثات مع نظرائهم الإيرانيين في سلطنة عمان.

وأشار المسؤول إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، سيشاركان في المحادثات، التي سبق أن أعلنت عنها طهران، دون الكشف حتى الآن عن جدول أعمالها بشكل تفصيلي.


وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، تهدف طهران إلى حصر النقاش في ملفها النووي وسبل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، فيما تسعى واشنطن إلى توسيع نطاق المفاوضات ليشمل برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لحلفائها في المنطقة، بما في ذلك حركة حماس في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.

الصين إيران الخارجية الصينية الخارجية الأمريكية حزب الله لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

شريف عامر

شريف عامر: لعبة روبلوكس تعمل حتى الآن.. ونائبة: للأسف مفيش حجب كامل

الاهلي

ناقد رياضي: انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

ترشيحاتنا

الزمالك

صدمة.. نادي الزمالك مطالب بسداد أكثر من 8 مليون دولار لحل أزمة القيد

الزمالك

ترتيب المجموعة والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

إنفانتينو وكريستيانو رونالدو

رئيس الفيفا يوجه رسالة مؤثرة لكريستيانو رونالدو في عيد ميلاده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد