تجربة تحتاج إلى وقت.. هاني رمزي يطالب جماهير الزمالك بالصبر

أكد هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، أن تجربة نادي الزمالك الجديدة تحت قيادة المدير الرياضي جون إدوارد والمدير الفني يانيك فيريرا، تحتاج إلى وقت قبل إصدار أي أحكام.

وشدد على ضرورة تحلي جماهير الزمالك بالصبر، وعدم التسرع في تقييم المشروع الفني الجديد، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي طرأت على الفريق مؤخرًا.



تجربة الزمالك بحاجة للوقت

قال رمزي، خلال تصريحاته لبرنامج “بلس 90” على قناة النهار، إن المرحلة المقبلة ستُظهر مدى صبر الجماهير، وهل سيكون هناك رد فعل غاضب في حالة النتائج السلبية، أم سيتم منح الجهاز الفني والإدارة الوقت الكافي لبناء فريق قوي.

الأهلي يرفع سقف الطموحات



وفي حديثه عن الأهلي، أوضح رمزي أن الفريق الأحمر أصبح مختلفًا تمامًا بعد التعاقدات الأخيرة التي سبقت المشاركة في مونديال الأندية.

وأشار إلى أن ضم عدد من النجوم الكبار رفع من مستوى التوقعات والطموحات، لكن في الوقت ذاته، أكد أن التعثر يظل واردًا في بعض المباريات، وهو أمر طبيعي في كرة القدم.

أهمية تثبيت التشكيل الدفاعي

تحدث رمزي عن أهمية الاستقرار الدفاعي، مؤكدًا أن بعض الأخطاء تُحسب على الدفاع كأفراد، بينما أخطاء أخرى تنتج عن اللعب الجماعي. وأكد ضرورة تثبيت التشكيل الدفاعي قدر الإمكان لضمان الانسجام.

إشادة خاصة بمحمد علي بن رمضان

أشاد رمزي بلاعب الأهلي الجديد محمد علي بن رمضان، واصفًا إياه بأحد أفضل صفقات الفريق. ولفت إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز، وتمتعه بشخصية قوية تناسب الأهلي، فضلًا عن تواصله الجيد مع المدير الفني. كما أشار إلى صعوبة الاعتماد على تشكيلة واحدة طوال الموسم، مؤكدًا أن لكل مباراة طريقتها الخاصة.



