شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي
9 أسباب تؤدي إلى انقطاع الرزق.. تجنب هذه الأعمال فورًا
وفاة رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية في حادث تصادم
اتفاق بين سيول وواشنطن يعفي رقائق كوريا الجنوبية من رسوم جمركية أمريكية ضخمة
بجنيه واحد.. تامر حسني يدعو لتطبيق فكرة جديدة لعلاج الفقراء
في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
أمير مرتضى منصور يعلق على تجربة جون إدوارد في الزمالك.. ماذا قال؟
الشماتة أرخص بطولة.. تعليق مثير من أم خالد بعد شائعة القبض عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

طارق يحيى: بعد ختام الدور الأول يتضح هل سينافس الزمالك على البطولة أم لا

الزمالك
رباب الهواري

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك تعاقد مع صفقات جيدة، وجون إدوارد كان مسئولًا عن اختيار تلك الصفقات، مشيرًا إلى يانيك فيريرا سيكون له دورًا كبيرًا في نجاح أو فشل تلك الصفقات خلال الفترة المقبلة.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: هناك لاعبين فشلوا في بعض الأندية لأن المدربين لم يكون لديهم قناعة بمستوياتهم، على سبيل أحمد عبدالقادر الذي كان يتألق خارج الأهلي، وبعض المدربين داخل النادي لم يكن لديهم قناعة بمستواه.

وأضاف: أتمنى أن يقوم فيريرا بتوظيف لاعبي الزمالك بشكل جيد، والاستفادة منهم بشكل جيد في مراكزهم الأصلية، وهناك حالة هدوء كبيرة سادت التعامل مؤخرا من جانب إدوارد في العديد من الصفقات، وفي النهاية اتمنى ان يكون هناك حالة توفيق لدى كل اللاعبين الجدد.

وواصل: التجربة الجديدة لنادي الزمالك تحتاج للصبر، خصوصا أن معظم الصفقات الجديدة من أندية شركات، وليسوا من فرق شعبية، من الممكن تقييم التجربة بعد ختام الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، وقتها سوف يتضح هل سينافس الزمالك على البطولة أم لا..

وأكمل: سقف طموحات جمهور الاهلي كان كبيرا في مونديال الأندية بعد الصفقات القوية، وكانت التوقعات كبيرة بالوصول للدور الثاني وبعد الوداع المبكر كانت هناك حالة غضب واحباط، لكن الزمالك الأمور مختلفة تمامًا، الجمهور لن يكون محبطًا حال حدوث تعثرات لأن سقف التوقعات لن يكون كبيرًا.

وأشار إلى أن يانيك فيريرا له دور كبير وأكبر من جون إدوارد، ولابد من منح اللاعبين الجدد الفرص تباعًا، وعدم الدفع بهم مرة واحدة في المباريات الأولى من منافسات الدوري المصري. مضيفا: "لدي حالة تفاؤل شديدة بقدرة الزمالك على تقديم مستوى جيد في الموسم الجديد".

وأضاف: بالتأكيد سأكون سعيدًا من أجل انتصارات نادي الزمالك، والانتقادات السابقة كانت من أجل مصلحة النادي فقط، ولم أسعى مطلقا للعمل داخل النادي، فسبق وعملت داخل النادي في كافة المناصب وحققت نجاح كبير. وهناك عدة صفقات قوية منها شيكو بانزا ومحمد إسماعيل.

الزمالك صفقات الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

