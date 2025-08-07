رحيل 11لاعبا وفريق جديد من الصفقات في الأهلي.. تفاصيل ميركاتو الأحمر

أنتهت فترة الانتقالات الصيفية بالدوري المصري، ونجح الأهلي في التحضير للموسم الجديد بشكل مميز عن طريق التعاقد مع نجوم الصف الأول بالدوري.

وشهد النادي الأهلي تطورات كثيرة على مدار سوق الانتقالات الصيفية حيث رحل 11 لاعب دفعة واحده عن صفوف الفريق .

الراحلون عن الأهلي :

تصدر علي معلول قائمة الراحلين عن النادي الأهلي بعد سنوات طويله مميزه قضاها بقميص المارد الأحمر في رحيل أحزن الجماهير.

ودخل عمرو السولية على الخط بعد إعلان رحيله لسيراميكا كليوباترا وإعلاق صفحة مهمة في تاريخ النادي الأهلي .

بينما فضل الثنائي أكرم توفيق ورامي ربيعة الخروج لتجربة جديدة في الدوريات الخليجية بعد تعثر تجديد التعاقد مع المارد الأحمر قبل انطلاق الموسم.

وتمسك وسام أبو علي بخوض تجربة احتراف في نادي كولومبوس كرو الأمريكي على أمل العودة لنادي كبير في أوروبا.

وفشل تجديد التعاقد مع حمزة علاء حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأولميبي وخرج للاحتراف والبحث عن فرصة للمشاركة.



وأعار النادي الأهلي الثلاثي عمر الساعي وكريم الدبيس وخالد عبدالفتاح لمدة موسم.

ورحل كريم نيدفيد بشكل نهائي عن الفريق باتجاه سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي الصيفية



وعلى مستوى صفقات الأهلي بدأ الميركاتو مبكرا بضم محمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب وياسين مرعي ومحمد شكري ومحمد شريف وتريزيجيه مع عودة ديانج من الإعارة

وضم الأهلي أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا وتم شراء عقد مصطفى العش مدافع زد بعد تألقه مع الأهلي خلال فترة الإعارة .