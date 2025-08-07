أحمد عبد القادر يثير الجدل في أحدث ظهور بـ الأهلي

شارك أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة عبر حسابه على إنستجرام.

وأثار عبد القادر الجدل بتدوين تاريخ الأمس مع ضحكة ساخرة، وظهر بقميص الأهلي من تمرين داخل الجيم.

وكان قد أكد خالد جاد الله، نجم فريق الأهلي السابق، أن فرص بقاء أحمد عبد القادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باتت صعبة للغاية، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي منذ فترة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وقال خالد جاد الله، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "أحمد عبد القادر يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي بالطريقة التي يراها مناسبة من وجهة نظره، وإدارة النادي الأهلي لن تقبل بسياسة ليّ الذراع، حتى لو استمر اللاعب في الموسم المقبل".

وأضاف: "أعتقد أنه من الصعب مشاركة أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، بسبب حالة العناد مع النادي الأحمر".