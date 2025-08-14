خطوة واحده تفصل الأهلي عن تجديد عقد أحمد نبيل كوكا

توصل مسئولو النادي الأهلى إلى اتفاق على الخطوط العريضة لتجديد عقد أحمد نبيل كوكا نجم خط وسط الفريق لمدة خمس سنوات.

ويبقى فقط عقد الإعلانات وتوفره شركة الكرة فى الفترة المقبلة قبل إعلان التجديد رسميا.

ويسعى يوسف وأسامة هلال مدير إدارة «السكاوتنج» لحسم جميع ملفات تجديد العقود لفرض الاستقرار داخل الصفوف.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام فاركو، في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعثره في الجولة الافتتاحية بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، وهو ما أثار إحباط جماهيره في بداية مشواره بالموسم الكروي الجديد.



موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو في الدوري



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، حيث تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إلى تصحيح المسار وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعويض فقدان أول نقطتين في سباق المنافسة على اللقب، خاصة مع رغبة الفريق في انطلاقة قوية بالموسم الجديد 2025-2026.