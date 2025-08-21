قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطر يقوّض حل الدولتين.. بريطانيا وأوروبا تدينان خطة "إي 1" الاستيطانية
التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي
واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية
ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة
شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه
دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات
المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
رياضة

التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي

رباب الهواري

أبدى أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، غضبه الشديد من ظاهرة تصوير الجنازات والعزاءات، وذلك عقب وفاة والد زميله محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

كوكا نشر رسالة  “ستوري” عبرحسابه في إنستجرام، عبّر خلالها عن استيائه من تهافت البعض على التقاط الصور والفيديوهات في مثل هذه المواقف الصعبة، معتبرًا أن ما يحدث لا يمت للإنسانية بصلة.

رسالة مؤثرة لجمهور السوشيال ميديا

كتب كوكا: “بالله عليكم بطلوا تصوّروا حد في عزا. كفاية بقى.. ده مش شغل، متقولش بعمل شغلي، هل هترضى إن والدك أو والدتك متوفين وتشوف قدامك خمسين واحد بيصوّرك وانت في أصعب لحظة؟”.

وأشار اللاعب إلى أن الموقف لا يمكن تبريره تحت مسمى التغطية الإعلامية أو العمل، متسائلًا: “هل اليوم ده لو مصورتش هيحصلك حاجة؟”.

دعوة لاحترام حرمة الميت والمشاعر 
 

كوكا وصف مشهد الهواتف المحمولة وكاميرات التصوير في الجنائز بأنه “منظر مرعب”، مؤكدًا أن الأولوية في مثل هذه المواقف هي الترحم على المتوفى والدعاء له، لا البحث عن ريتش أو تريند على حساب مشاعر الآخرين.

وأضاف: “فكّر كده، لو انت – لا قدر الله – اتوفّيت، تحب الناس يصوروك ولا يقفوا يدعولك؟ في حاجات لازم تفكر فيها وتخلي عندك دم.”

التريند مش هينفعك
 اختتم كوكا رسالته بتوجيه نداء مباشر للمهتمين بالظهور الإعلامي، قائلًا: “التريند والريتش مش هينفعوك بحاجة.. اللي هينفعك هو دعاء الناس ووقوفهم جنبك.”

وأكد أن احترام خصوصية الحزن والابتعاد عن استغلال لحظات الموت أمر واجب إنساني قبل أن يكون التزامًا أخلاقيًا.


