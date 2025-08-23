بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

في عالمٍ يجمع بين الفخامة الميكانيكية والهندسة الدقيقة، قدمت شركة بوجاتي أحدث إبداعاتها خارج عالم السيارات، بالتعاون مع دار الساعات الفاخرة جاكوب آند كو.

الإصدار الجديد Bugatti Tourbillon Baguette ليس مجرد ساعة، بل هو امتداد لروح السيارة الخارقة توربيون، التي استوحت تصميمها من عالم الساعات الرفيعة.

محرك V16 في معصم اليد

الابتكار الأبرز في الساعة الجديدة هو نسخة ميكانيكية مصغرة لمحرك V16 سعة 8.0 لترات، يعمل بسحب الهواء الطبيعي، تمامًا كما في السيارة الخارقة.

ويحتوي على 16 مكبسًا متحركًا يعملون بتناغم عبر عمود مرفقي بدقة 22.37 ملم.

وبمجرد الضغط على زر جانبي، تبدأ المكابس بالتحرك في رقصة ميكانيكية تحاكي صوت وروح محركات بوجاتي.

بعد نجاح النسخة الأولى التي طُرحت في 2024 بسعر 340 ألف دولار، كشفت جاكوب آند كو عن إصدار أكثر تميزًا، وهو توربيون باجيت.

صنع الطراز من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، ومرصع بـ 328 ماسة بقطع باغيت و18 ياقوتة، بإجمالي 17 قيراطًا من الأحجار الكريمة.

صممت الياقوتات الحمراء خصيصًا لتعكس مصابيح بوجاتي الخلفية، لتجسّد رابطًا بصريًا بين الساعة والسيارة الخارقة بقوة 1775 حصانًا.

سيتم إنتاج 18 وحدة فقط من هذا الإصدار، ما يجعله واحدًا من أندر الإبداعات في عالم الساعات الفاخرة.

ورغم أن السعر الرسمي لم يُكشف عنه، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه سيتجاوز حاجز المليون دولار نظرًا لقيمته الفنية وندرته.

بعيدًا عن الجواهر، تتمتع الساعة بمواصفات ميكانيكية متقدمة، منها:

توربيون محلق ثنائي الوتيرة بزمن 30 ثانية.

احتياطي طاقة مزدوج يعزز دقة الأداء.

تاج مستوحى من أدوات تحكم بوغاتي.

أقراص صُممت لتشبه عدادات السيارة الخارقة.

يرى المدير العام لبوجاتي، ويبكي ستول، أن هذا التعاون يجسد فلسفة العلامة: "كل ابتكار تحفة فنية تُبهر جيلًا بعد جيل".

وبذلك، تعد ساعة Bugatti Tourbillon Baguette ذروة التقاء عالم السيارات الفائقة مع عالم الساعات الفاخرة.