تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

حذر علماء الفلك من أن العاصفة الشمسية المقبلة قد تكون أقوى من أي وقت مضى، ما قد يؤدي إلى تأثيرات غير مسبوقة على البنية التحتية التكنولوجية والحياة كما نعرفها وقدمت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف تفاصيل أكثر:

وتشير دراسات جديدة، إلى أن زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون تؤثر على الغلاف الجوي العلوي، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.. فماذا سيحدث؟.

الغلاف الجوي العلوي يلعب دورًا حاسمًا في نظام المناخ للأرض. فهو يؤثر على كل شيء، بدءًا من إشارات الاتصالات وحتى عمليات الأقمار الصناعية.

وعلى عكس الغلاف الجوي السفلي، الذي يسخن بفعل غازات الاحتباس الحراري، يشهد الغلاف العلوي تأثيرًا تبريديًا عادةً بسبب سلوك ثاني أكسيد الكربون على ارتفاعات عالية.

وبحسب العلماء، فإن زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون قد تؤدي إلى تغييرات في الديناميات الجوية، مما يزيد من حدّة العواصف الجيومغناطيسية.

تشير الأبحاث إلى أن العواصف الجيومغناطيسية القادمة قد تزيد من كثافة الغلاف الجوي العلوي بشكل حاد.

على الرغم من أن كثافة هذا الغلاف عادة ما تكون منخفضة، يمكن أن تطرأ تغيرات مفاجئة أثناء العواصف، مما يزيد من الضغط على الأقمار الصناعية ويؤثر على أداء الأنظمة الحيوية كالاتصالات ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

تعد الأقمار الصناعية عرضة لسحب جوي من الغلاف العلوي، ما يمكن أن يغيّر سرعتها وارتفاع مدارها. في ظل الظروف المتوقعة، قد تزداد كثافة الغلاف بشكل كبير خلال العواصف الجيومغناطيسية، مما قد يؤدي إلى: